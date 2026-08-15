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Жилье в Халкисе, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Площадь 312 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$826,496
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Площадь 585 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,89 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ квартира общей площадью 90 кв.м. на 1 этаже. Она состоит из 2 спален, гостиной, ку…
$99,983
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Параметры недвижимости в Халкисе, Греция

с видом на горы
с видом на море
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