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Жильё в Municipal Unit of Tithorea, Греция

дома
3
3 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 420 кв.м в районе Парнас. Расп…
$3,35 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. Рас…
$614,652
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
$260,936
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tithorea, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов