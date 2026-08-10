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Жилье в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция

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Arachova Municipal Unit
6
6 объектов найдено
Вилла в Арахова, Греция
Вилла
Арахова, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$531,319
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Коттедж 5 спален в Арахова, Греция
Коттедж 5 спален
Арахова, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$531,319
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 4 спальни
Арахова, Греция
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж в Арахова, Греция
Коттедж
Арахова, Греция
Площадь 400 м²
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 420 кв.м в районе Парнас. Р…
$3,54 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Арахова, Греция
Таунхаус
Арахова, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$224,335
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 2 спальни
Арахова, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$295,177
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в Distomo Arachova Antikyra Municipality

дома

Параметры недвижимости в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
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