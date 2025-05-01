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Жильё в Nevropoli Agrafon Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Belokomiti, Греция
Вилла 5 комнат
Belokomiti, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nevropoli Agrafon Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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