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Жильё в Муниципалитет Иерапетры, Греция

Сообщество Святого Стефана
7
11 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Makrygialos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrygialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€290,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Makrygialos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrygialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 154 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€250,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 216 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из гост…
€490,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Makrygialos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Makrygialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 163 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Makrygialos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Makrygialos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Makrygialos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Makrygialos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 145 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€230,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из гост…
€490,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
€175,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кавусион, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кавусион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€530,000
Коттедж 8 спален с видом на горы, с furnishings в Кавусион, Греция
Коттедж 8 спален с видом на горы, с furnishings
Кавусион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокол…
€600,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Кавусион, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Кавусион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 клад…
€135,000

Типы недвижимости в Муниципалитет Иерапетры

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Параметры недвижимости в Муниципалитет Иерапетры, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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