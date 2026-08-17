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Жилье в Municipality of Minoa Pediados, Греция

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Arkalochori Municipal Unit
5
5 объектов найдено
Таунхаус в Кало Хорио, Греция
Таунхаус
Кало Хорио, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$102,722
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Grekodom Development
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Таунхаус в Кало Хорио, Греция
Таунхаус
Кало Хорио, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$377,827
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Кало Хорио, Греция
Вилла
Кало Хорио, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$637,583
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Кало Хорио, Греция
Коттедж 2 спальни
Кало Хорио, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
$826,496
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Кало Хорио, Греция
Таунхаус
Кало Хорио, Греция
Количество спален 5
Площадь 115 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
$277,467
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Minoa Pediados

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Minoa Pediados, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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