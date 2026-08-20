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Жилье в Municipality of Sitia, Греция

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Sitia Municipal Unit
17
Сития
6
19 объектов найдено
Дом 2 спальни в Municipality of Sitia, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Вилла на Крите, расположенная на участке площадью 1600 м2, частный бассейн и общий теннисный…
$92,212
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Вилла в Сфака, Греция
Вилла
Сфака, Греция
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Продается роскошная вилла 440 кв.м с участком 5000 кв.м на востоке Крита. Вилла состоит из д…
$3,29 млн
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Коттедж 3 спальни в Пискокефало, Греция
Коттедж 3 спальни
Пискокефало, Греция
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$637,583
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Вилла в Мохлос, Греция
Вилла
Мохлос, Греция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Вилла - это уникальный проект, выполненный по самым высоким стандартам строительства с видо…
$4,13 млн
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Коттедж в Сития, Греция
Коттедж
Сития, Греция
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет угловое распо…
$826,496
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Вилла в Сития, Греция
Вилла
Сития, Греция
Площадь 650 м²
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
$944,567
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 4 спальни в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни
Сития, Греция
Количество спален 4
Площадь 378 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,77 млн
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Коттедж 3 спальни в Сфака, Греция
Коттедж 3 спальни
Сфака, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$113,348
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Таунхаус в Агиа Триада, Греция
Таунхаус
Агиа Триада, Греция
Количество спален 1
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$188,913
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Дом 4 спальни в Мохлос, Греция
Дом 4 спальни
Мохлос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Это удивительная вилла на продажу в Ласити, Крит, расположенная в приморской деревне Мохлос,…
$1,77 млн
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Коттедж 1 спальня в Скопи, Греция
Коттедж 1 спальня
Скопи, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
$126,336
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Вилла в Сития, Греция
Вилла
Сития, Греция
Площадь 200 м²
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…
Цена по запросу
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Вилла в Мохлос, Греция
Вилла
Мохлос, Греция
Площадь 288 м²
Luxury Sea View Villa in Mochlos, Crete Located in the picturesque village of Mochlos, o…
$1,54 млн
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Таунхаус в Сфака, Греция
Таунхаус
Сфака, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$129,878
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Вилла в Сфака, Греция
Вилла
Сфака, Греция
Площадь 440 м²
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
$2,93 млн
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Property Code: HPS5461 - Villa FOR SALE in Sitia Mochlos for € 3.500.000 . This 550.00 sq. …
$4,03 млн
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Таунхаус в Скопи, Греция
Таунхаус
Скопи, Греция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$153,492
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Квартира 2 спальни в Сития, Греция
Квартира 2 спальни
Сития, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
$226,696
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Вилла в Сития, Греция
Вилла
Сития, Греция
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Продается роскошная вилла – Сития, Крит Частный прибрежный комплекс роскошных домов О…
$2,15 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Sitia

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Sitia, Греция

с садом
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с видом на горы
с видом на море
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