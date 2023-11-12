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Жильё в District of Sitia, Греция

Сообщество Сития
13
Сития
3
Сообщество бэкхедов
3
Сообщество сосновых
3
23 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в District of Sitia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
District of Sitia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€160,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Сития, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Сития, Греция
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
€776,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€640,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€590,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€695,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Kimouriotis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Kimouriotis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€85,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Аналипси, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Аналипси, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€260,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€390,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Sitia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€200,000
Вилла 4 спальни в District of Sitia, Греция
Вилла 4 спальни
District of Sitia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Вы можете стать первым владельцем этого нового современного дома. Построен в потрясающем мес…
€1,55 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
€215,000
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Sitia, Греция
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Sitia, Греция
Комнаты 7
Площадь 403 м²
Количество этажей 2
Продается роскошная Вилла на КритеВилла состоит из двух уровней. На первом уровне располагае…
€1,30 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€1,50 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€540,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
€2,50 млн
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Сития, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Сития, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м. в городе Сития, восточный Крит. Квартира расположена на…
€75,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€370,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Мохлос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Мохлос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Вилла- это уникальный проект, выполненный по самым высоким стандартам строительства с видом …
€4,20 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сития, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€450,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…
€870,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Pefki, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Pefki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€320,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€650,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет угловое располо…
€480,000

Типы недвижимости в District of Sitia

квартиры
дома

Параметры недвижимости в District of Sitia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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