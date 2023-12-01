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Айос-Николаос
Жильё в Айос-Николаос, Греция
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84 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с видом на город
Айос-Николаос, Греция
3
1
82 м²
2/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 82 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на в…
€120,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
3
1
85 м²
2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€170,000
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Grekodom Development
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Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
3
1
116 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
3
187 м²
-1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€2,00 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
3
1
80 м²
4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€198,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
1
162 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€215,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат с видом на город
Айос-Николаос, Греция
5
162 м²
3
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
€215,000
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
518 м²
1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло, с…
€1,08 млн
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с bright
Айос-Николаос, Греция
1
1
54 м²
Athens central Ag. Nikolaos area, apartment of 54 sq.m. bright 5th floor penthouse, with 1 b…
€85,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
1
600 м²
1
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Цена по запросу
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
1
433 м²
1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
€850,000
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Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
4
250 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
€1,80 млн
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
3
2
75 м²
2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
€175,000
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
2
1
66 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
€215,000
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Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
1
85 м²
1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€200,000
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Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
1
200 м²
1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€950,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
6
4
280 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€925,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Айос-Николаос, Греция
2
1
70 м²
4
ATHENS CENTER, Apartment 70 sq.m., 1 level, 4th floor, penthouse, at residential area, year …
€145,000
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Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
1
300 м²
Код недвижимости: HPS794 - Дом для продажи в Ситония Центр € 800.000. Это 300 кв. Дом состои…
€1,10 млн
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Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
2
600 м²
Код недвижимости: HPS716 - Вилла на продажу в Ситония Элия за € 1.900.000. Это 600 кв. Вилла…
€1,90 млн
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Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
1
120 м²
Код недвижимости: HPS132 - Дом для продажи в Ситония Центр € 750.000. Это 120 кв. Дом состои…
€750,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
4
1
90 м²
1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€260,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
6
4
450 м²
4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
2
93 м²
1/2
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€250,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
2
75 м²
2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€130,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
2
130 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€195,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
4
2
101 м²
2/1
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
€320,000
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
1
88 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€380,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€240,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
4
2
100 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
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