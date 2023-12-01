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Жильё в Айос-Николаос, Греция

квартиры
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84 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 82 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на в…
€120,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€170,000
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Grekodom Development
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Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€2,00 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€198,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€215,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
€215,000
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 518 м²
Количество этажей 1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло, с…
€1,08 млн
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с bright в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с bright
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Athens central Ag. Nikolaos area, apartment of 54 sq.m. bright 5th floor penthouse, with 1 b…
€85,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Цена по запросу
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 433 м²
Количество этажей 1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
€850,000
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Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
€1,80 млн
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
€175,000
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
€215,000
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Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€200,000
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Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€950,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€925,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4
ATHENS CENTER, Apartment 70 sq.m., 1 level, 4th floor, penthouse, at residential area, year …
€145,000
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Дом 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS794 - Дом для продажи в Ситония Центр € 800.000. Это 300 кв. Дом состои…
€1,10 млн
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Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS716 - Вилла на продажу в Ситония Элия за € 1.900.000. Это 600 кв. Вилла…
€1,90 млн
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Дом 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Код недвижимости: HPS132 - Дом для продажи в Ситония Центр € 750.000. Это 120 кв. Дом состои…
€750,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€260,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€250,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€130,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€195,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
€320,000
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€380,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€240,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
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