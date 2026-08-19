Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Айос-Николаос
  4. Жилая

Жилье в Айос-Николаосе, Греция

;
квартиры
7
дома
14
29 объектов найдено
Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Код собственности: HPS4691 - Вилла для продажи в Ситонии Агиос Николаос за 725 000 евро. Эта…
$844,716
Оставить заявку
Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 600 м²
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м: Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$1,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 433 м²
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло. …
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Площадь 307 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 307 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Located just 50 meters from sandy beaches, seaside cafés, tavernas, and restaurants, this 1s…
$216,995
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Коттедж 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 2 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Вилла 2 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Расположенный в красивом регионе Халкидики, этот отдельный дом предлагает панорамный вид на …
$432,858
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Дом 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дом расположен в деревне Агиос Николаос в 2,4 км от ближайшего пляжа и в 2,7 км от знаменито…
$318,518
Оставить заявку
Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 561 м²
Предлагаются на продажу две незавершенные амфитеатрические виллы на первой линии у моря в ро…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$342,406
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Just 50 meters from a sandy beach, seaside cafes, taverns and restaurants, this 1st floor ap…
$395,537
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается квартира площадью 198 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$504,163
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Айос-Николаос, Греция
Коттедж
Айос-Николаос, Греция
Площадь 400 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
$637,583
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 6 спален в Айос-Николаос, Греция
Квартира 6 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Дом расположен в деревне Агиос Николаос в 2600 метрах от знаменитого пляжа Трани Аммудия. До…
$231,649
Оставить заявку
Таунхаус в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Продается недвижимость, состоящая из отдельной квартиры на первом этаже площадью 80 кв.м. и …
$613,968
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 2 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Вилла 2 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Представляем отдельный дом для продажи в красивом регионе Халкидики, Греция. Эта недвижимост…
$261,993
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий…
$578,429
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Дом 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Эта роскошная вилла на продажу в Агиос Николаос, Крит, расположена в районе Мохлос, над небо…
$4,78 млн
Оставить заявку
Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
$295,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Дом 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Дом расположен в пригороде деревни Агиос Николаос в 2300 метрах от него, в 1300 метрах от пл…
$439,830
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Just 50 meters from a sandy beach, seaside cafes, taverns and restaurants, this ground floor…
$439,224
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 518 м²
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло, с…
$1,44 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Located just 50 meters from sandy beaches, seaside cafés, tavernas, and restaurants, this gr…
$401,441
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Код собственности: HPS4690 - Вилла для продажи в Ситонии Агиос Николаос за 725 000 евро. Эта…
$844,716
Оставить заявку
Коттедж 7 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 7 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 7
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 7 спален в Айос-Николаос, Греция
Дом 7 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 330 м²
Комплекс новых построенных вилл и мезонетов расположен в пригороде поселка Агиос Николаос в …
$2,31 млн
Оставить заявку
Коттедж 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Площадь 237 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 480 м²
Продается вилла в районе Агиос Николаос. Вилла находится всего в 200 метрах от моря, в 61 ки…
$767,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти