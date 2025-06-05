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Жильё в Mires Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 90 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы.…
$268,587
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Параметры недвижимости в Mires Municipal Unit, Греция

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