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Жильё в Municipality of Milopotamos, Греция

дома
17
17 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Влихада, Греция
Вилла 3 комнаты
Влихада, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла площадью 200м2 в префектуре Ретимно. Вилла имеет светлые интерь…
$656,002
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Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж -1/2
Предлагается на продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, КритМе…
$429,953
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Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Продается: Полу-отдельный Мезонет с Частным Бассейном в Панормо, РетимноЭтот прекрасный полу…
$376,742
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/1
Очаровательный Каменный Мезонет с Частным Бассейном – Всего в 120 метрах от моря в Панормосе…
$206,436
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Таунхаус 4 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж -2/3
🌟Прибрежный Таунхаус в Панормосе, Крит – Уникальная Возможность для Жизни и Инвестиций🌟Этотэ…
$371,161
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Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж -1/2
На продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, КритМестоположение:…
$425,748
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Дом 1 комната в Агелиана, Греция
Дом 1 комната
Агелиана, Греция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 413 м²
Количество этажей 1
Недавно отремонтированные апартаменты первого этажа доступны для продажи в красивой и живопи…
$141,890
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Таунхаус 4 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
🌟 Таунхаус у моря в Паномосе, Крит – Редкая возможность для жизни и инвестиций 🌟Эта эксклюзи…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Панормос, Греция
Дом 2 спальни
Панормос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
В районе Panormos, расположенной в 20 км от городского пересмотра, доступен для продажи неда…
$277,901
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Вилла в Сисе, Греция
Вилла
Сисе, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 277 м²
Одна из самых изысканных вилл на острове Родос с прекрасным видом на море, расположенная нед…
$791,784
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Вилла 1 комната в Роумели, Греция
Вилла 1 комната
Роумели, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу виллу площадью 100 кв.м. с земельным участком 340 кв.м. в регионе Рети…
$426,465
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Вилла 4 комнаты в Bali, Греция
Вилла 4 комнаты
Bali, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$678,433
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Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: очаровательная трехэтажная вилла с потрясающим видом в Ретимно, Кри…
$446,773
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Вилла 4 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
$484,873
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Таунхаус 4 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж -2/2
🌟 Прибрежный Таунхаус в Панормосе, Крит – Уникальная Возможность для Жизни и Инвестиций 🌟Это…
$360,244
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Вилла в Сисе, Греция
Вилла
Сисе, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эта современная вилла является лишь одной из вилл, которые составляют комплекс из четырех по…
$989,730
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Вилла 1 комната в Сисе, Греция
Вилла 1 комната
Сисе, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Предлагается На продажу: Эксклюзивная 2-этажная вилла с панорамным видом в префектуре Ретимн…
$425,626
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Параметры недвижимости в Municipality of Milopotamos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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