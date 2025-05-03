Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Vrachasi Municipal Unit
  4. Жилая

Жильё в Vrachasi Municipal Unit, Греция

дома
8
10 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$292,551
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 288 м²
For sale stone detached house with a total area of ​​288 sq.m. for ground floor and basement…
$777,113
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
$1,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Продается: Роскошная вилла в панорамном месте, префектура Лассити, Крит, ГрецияЭта исключите…
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$412,181
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$178,728
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$297,935
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$243,720
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж -2/4
🌟 Изысканный 4-этажный таунхаус с частным бассейном и панорамным видом на северо-западе Ласи…
$594,787
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
$115,117
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Vrachasi Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти