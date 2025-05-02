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Жильё в Gouves Municipal Unit, Греция

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20 объектов найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Роскошная 4-этажная вилла у моря в Ираклионе, Крит – всего в 10 метрах от пляжа!Ощутите непр…
$1,75 млн
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Дом 6 спален в Municipality of Chersonissos, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 420 м²
Property Code: HPS2460 - House FOR SALE in Chersonisos Center for € 600.000 . This 420 sq. …
$653,514
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Вилла 9 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Като Гоувес, Греция
Вилла 11 комнат
Като Гоувес, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 590 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,76 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$260,936
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объе…
$277,350
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
🏡 Продается Дом в Гувес, Ираклион, КритПредлагается к продаже отдельный дом площадью 243 кв.…
$396,897
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу: уникальный дом с частным бассейном – Скотино, Ираклион, КритОткройт…
$571,929
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажувилла площадью 450 кв.м в Ираклионе. Это роскошный дом с безупречным …
$3,22 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. У объ…
$207,212
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
$480,546
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Продается квартира площадью 123 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
$388,185
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 4/1
Предлагается к продаже: Современная полудетачная мезонин в муниципалитете Херсониссос, Иракл…
$439,691
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$602,545
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Вилла в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 570 м²
Код недвижимости: HPS506 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Центре Гоува за € 1.200.000. Это 570 кв. Мезо…
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу: Вилла в Воро, Гувес, Ираклион, Крит.Откройте для себя роскошь и спо…
$924,161
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$342,576
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
$659,354
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Вилла 7 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Роскошная вилла на продажу в пригороде Ираклиона, КритМы рады предложить уникальную возможно…
$1,77 млн
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
$233,548
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Параметры недвижимости в Gouves Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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