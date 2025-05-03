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Жильё в Ретимноне, Греция

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27 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ: Квартира в строящемся доме в городе Ретимно, КритЭта современная квартира, часть …
$361,903
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$603,894
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 126 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$567,799
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$410,919
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Квартира 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 732 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу: Строящиеся Квартиры в городе Ретимно, КритСовременный жилой дом в г…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$392,150
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Коттедж 3 комнаты в Пиги, Греция
Коттедж 3 комнаты
Пиги, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Продается – Эксклюзивная недвижимость в Платаньяс, район РетимноРасположенный всего в 150 ме…
$628,710
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 33 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$146,227
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 85 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$370,586
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Дом в Municipality of Rethymnon, Греция
Дом
Municipality of Rethymnon, Греция
Этот уникальный дом на продажу в Ретимно расположен в одной из самых центральных переулков С…
$678,553
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 42 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$179,437
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 39 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$168,526
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$430,821
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$599,761
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Вилла 6 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,36 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,63 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 44 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$188,291
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$260,602
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$351,107
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 97 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$434,535
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Вилла 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла в Перфектуре Ретимно. Уникальная каменная вилла площадью 450 м2…
$1,63 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Элитная недвижимость на Крите с потрясающим видом на море📍 Расположение:Недвижимость располо…
$2,58 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Продается дуплекс площадью 38 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$163,373
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 93 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$402,801
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$275,461
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Дом 7 спален в Municipality of Rethymnon, Греция
Дом 7 спален
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Это уникальная вилла для продажи в Ретимноне, Крит, расположенная в деревне Триа Монастирия.…
$1,32 млн
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Параметры недвижимости в Ретимноне, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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