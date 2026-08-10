Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Иерапетра
  4. Жилая

Жилье в Иерапетре, Греция

;
квартиры
5
дома
5
35 объектов найдено
Таунхаус в Кутсурас, Греция
Таунхаус
Кутсурас, Греция
Количество спален 4
Площадь 223 м²
Продается таунхаус площадью 223 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
$578,547
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Кавусион, Греция
Таунхаус
Кавусион, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$85,389
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Иерапетра, Греция
Вилла
Иерапетра, Греция
Количество спален 4
Площадь 312 м²
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
$742,667
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 4
Площадь 223 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из гостиной, одн…
$578,547
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Makrigialos, Греция
Вилла
Makrigialos, Греция
Площадь 400 м²
Продаются две роскошные виллы общей площадью 400 кв.м., включая подвальные помещения, с пано…
$2,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Makrigialos, Греция
Вилла
Makrigialos, Греция
Площадь 340 м²
Продается 2-х этажная вилла и 3 квартиры на первом этаже на участке в Кутсунари! Вилла п…
$2,18 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$183,010
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 4 спальни
Makrigialos, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$82,650
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Иерапетра, Греция
Вилла
Иерапетра, Греция
Площадь 142 м²
Две прекрасные виллы, расположенные всего в 2000 метрах от моря, предлагаются к продаже. Объ…
$869,002
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Кавусион, Греция
Вилла
Кавусион, Греция
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Luxury single-level villa with 3 bedrooms, 114 m², set on a private plot of 4,136 m² with a …
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$194,817
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Кутсурас, Греция
Коттедж 3 спальни
Кутсурас, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$531,319
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Иерапетра, Греция
Квартира 2 спальни
Иерапетра, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Продается квартира площадью 135 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
$554,933
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Кавусион, Греция
Коттедж 4 спальни
Кавусион, Греция
Количество спален 4
Площадь 192 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$589,174
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Makrigialos, Греция
Вилла
Makrigialos, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Makrigialos, Греция
Вилла
Makrigialos, Греция
Площадь 142 м²
Two beautiful villas 1000m from the sea. The properties are sold off plan, with a ready buil…
$869,002
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$200,720
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается квартира площадью 140 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$342,406
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Иерапетра, Греция
Квартира 2 спальни
Иерапетра, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
$479,877
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Иерапетра, Греция
Коттедж 4 спальни
Иерапетра, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
$224,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$183,010
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Кутсурас, Греция
Вилла
Кутсурас, Греция
Площадь 140 м²
For sale a beautiful 140sq.m sea front maisonette located in the southeast Crete. The proper…
$1,83 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Продается квартира площадью 154 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$295,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Makrigialos, Греция
Вилла
Makrigialos, Греция
Площадь 510 м²
For sale an under construction complex of 3 villas of 170sq.m each on 2.000sq.m plot. The vi…
$3,78 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Иерапетра, Греция
Таунхаус
Иерапетра, Греция
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Продается таунхаус площадью 59 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$177,106
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Иерапетра, Греция
Квартира 3 спальни
Иерапетра, Греция
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$315,249
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Вилла на продажу в Макригьялос, Лассити (Крит) Уникальная вилла 216 м² в современном ко…
$602,161
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Makrigialos, Греция
Таунхаус
Makrigialos, Греция
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$88,553
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Иерапетра, Греция
Квартира 2 спальни
Иерапетра, Греция
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Продается квартира площадью 81 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
$230,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти