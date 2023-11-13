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Жильё в Иерапетра, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Иерапетра, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Иерапетра, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€350,000
Realting.com
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