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Жильё в Municipality of Rethymnon, Греция

Ретимнон
27
50 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ: Квартира в строящемся доме в городе Ретимно, КритЭта современная квартира, часть …
$361,903
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Коттедж 3 комнаты в Сфакаки, Греция
Коттедж 3 комнаты
Сфакаки, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже - Бунгало - Ваше спокойное убежище у моря на пляже Ретимно, остров Кр…
$300,204
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$603,894
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Вилла 5 комнат в Skaleta, Греция
Вилла 5 комнат
Skaleta, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 3
Продается: Очаровательная вилла в префектуре Ретимно, Крит!Эта уникальная каменная вилла пло…
$527,317
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 126 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$567,799
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$410,919
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Квартира 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 732 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу: Строящиеся Квартиры в городе Ретимно, КритСовременный жилой дом в г…
Цена по запросу
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Таунхаус 1 комната в Принос, Греция
Таунхаус 1 комната
Принос, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаються 2 мезонета не далеко от города Ретимно на участке 4100 кв.м, который сочетает в с…
$669,620
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Вилла 6 комнат в Герани, Греция
Вилла 6 комнат
Герани, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$925,815
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$392,150
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Коттедж 3 комнаты в Пиги, Греция
Коттедж 3 комнаты
Пиги, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Продается – Эксклюзивная недвижимость в Платаньяс, район РетимноРасположенный всего в 150 ме…
$628,710
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Дом 3 спальни в Элеуферна, Греция
Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта удивительная каменная вилла на продажу в Ретимно, расположена в деревне Элеутерна. Недви…
$395,438
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 33 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$146,227
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 85 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$370,586
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Дом в Зоуриди/Зориди, Греция
Дом
Зоуриди/Зориди, Греция
Эта полностью отремонтированная каменная вилла на продажу в Ретимно-Крит находится в деревне…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Skaleta, Греция
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это уникальная вилла на продажу в Ретимноне, Крит, расположенная всего в 600 метрах от пляжа…
$867,767
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Дом 7 спален в Хиро Хорио, Греция
Дом 7 спален
Хиро Хорио, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Это 2 потрясающие резиденции на продажу в Ретимно, Крит, расположенные в тихой деревне Мили.…
$521,014
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Дом в Municipality of Rethymnon, Греция
Дом
Municipality of Rethymnon, Греция
Этот уникальный дом на продажу в Ретимно расположен в одной из самых центральных переулков С…
$678,553
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Дом в Мароулас, Греция
Дом
Мароулас, Греция
Это уникальный отреставрированный каменный особняк на продажу на Западном Крите. Он располож…
$650,280
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 42 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$179,437
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 39 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$168,526
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$430,821
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Вилла 8 комнат в Като Вальсамонеро, Греция
Вилла 8 комнат
Като Вальсамонеро, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$1,16 млн
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Дом 4 спальни в Герани, Греция
Дом 4 спальни
Герани, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта роскошная современная вилла на продажу в ретимно, Герани, Крит, расположена на хорошем с…
$2,62 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$599,761
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Вилла 6 комнат в Аделе, Греция
Вилла 6 комнат
Аделе, Греция
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 6 спальнями, бассейном и оливковой рощей рядом с Ретимно, КритПредлагается…
$1,24 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,36 млн
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Квартира 1 спальня в Агийос - Димитрийос/Агиос Димитриос, Греция
Квартира 1 спальня
Агийос - Димитрийос/Агиос Димитриос, Греция
Количество спален 1
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня Площадь: 30 m…
$50,172
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,63 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Rethymnon, Греция

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