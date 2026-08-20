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Жилье в Municipality of Festos, Греция

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Mires Municipal Unit
6
Tybakio Municipal Unit
10
16 объектов найдено
Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,89 млн
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Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 2
Площадь 109 м²
🏡 Резиденция A6 – Aelia Ammoudara Residences в Агиос-Николаос, Крит, Греция. Соврем…
$680,351
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Дом 3 спальни в Пицидия, Греция
Дом 3 спальни
Пицидия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта уникальная каменная вилла на продажу расположена на окраине Питисидии и имеет вид на окр…
$1,00 млн
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Дом 2 спальни в Пицидия, Греция
Дом 2 спальни
Пицидия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта удивительная недавно построенная вилла на продажу в Ираклионе, Крит, расположена в тихой…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Камилари, Греция
Дом 3 спальни
Камилари, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Ираклион, красивая вилла на продажу в Камилари, была построена на холме с видом на Южно-Крит…
$530,839
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Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 2
Площадь 109 м²
🏡 Резиденция A4 – Aelia Ammoudara Residences в Агиос-Николаос, Крит, Греция. Современна…
$901,739
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 3
Площадь 195 м²
🏡 Aelia Ammoudara Residences – Вилла A2, Агиос-Николаос, Крит Площадь: 195 м² Сп…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Пицидия, Греция
Дом 3 спальни
Пицидия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла на продажу в Ираклионе, Крит, расположена в тихой деревне Пицидия. Общая жилая пло…
$825,749
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Дом 4 спальни в Пицидия, Греция
Дом 4 спальни
Пицидия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Красивая вилла на продажу в Пицидии, Ираклион на Южном Крите, жилой площади 170 кв.м на учас…
$1,24 млн
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Дом 2 спальни в Камилари, Греция
Дом 2 спальни
Камилари, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это впечатляющая вилла на продажу в Ираклионе, Крит, расположенная в деревне Камилари, откуд…
$1,00 млн
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Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$448,570
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Grekodom Development
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Дом 5 спален в Каламаки, Греция
Дом 5 спален
Каламаки, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта удивительная вилла на продажу в Каламаки, Ираклион, является большой и недавно построенн…
$1,42 млн
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Коттедж в Municipality of Festos, Греция
Коттедж
Municipality of Festos, Греция
Площадь 480 м²
Расположенная в красивом районе Аммудара, эта впечатляющая 480 кв.м. отдельно стоящая резиде…
$2,13 млн
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Дом 4 спальни в Пицидия, Греция
Дом 4 спальни
Пицидия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта вилла на продажу в Ираклионе, Крит, расположена на юге и имеет самый красивый вид на Лив…
$1,89 млн
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Таунхаус в Municipality of Festos, Греция
Таунхаус
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальный и просторный угловой дом в Калифее Халкидики, в 600 м от моря, в комплексе домов …
$198,198
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Дом в Municipality of Festos, Греция
Дом
Municipality of Festos, Греция
Площадь 176 м²
Unique plot with an old building - one of the few left and available in the center of Pitsid…
$131,890
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Типы недвижимости в Municipality of Festos

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Festos, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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