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Жильё в Ханье, Греция

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32 объекта найдено
Дом 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот красивый отремонтированный каменный дом на продажу в Ханья Крит расположен в деревне Не…
$333,622
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chania, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 кла…
$949,917
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Amazing Sea View House / Villa Chania Crete Greece Property   Villa of 100 sqm for sal…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$392,463
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$518,740
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$878,832
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$381,856
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$878,832
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция Предлагаются квар…
$435,260
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Дом 5 спален в Municipality of Chania, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта впечатляющая вилла на продажу в Акротири, Ханья, Крит. Общая жилая площадь составляет 25…
$971,121
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$485,341
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 106 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$458,195
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Дом в Municipality of Chania, Греция
Дом
Municipality of Chania, Греция
Этот комплекс вилл для продажи в Апокоронасе, Ханья, расположен в живописной деревне # 8211;…
$4,35 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Chania, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция Пред…
$5,79 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция Предлагаются апартаме…
$440,151
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chania, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Отдельный дом в центре Ханьи — идеальная возможность для инвестиций!В самом центре города Ха…
$142,476
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Grekodom Development
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Дом 5 спален в Municipality of Chania, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Эта удивительная вилла на продажу в Аптере, Ханья, Крит расположена в деревне Мегала Хорафия…
$626,110
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$422,895
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Дом 3 спальни в Municipality of Chania, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Это удивительная квартира для продажи в Чании, Крит, расположенная в центре города. Он имеет…
$335,579
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Дом 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Вилла на продажу в Акротири, Чеания в поистине уникальном месте с видом на залив.2-уровневая…
$1,15 млн
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Дом в Municipality of Chania, Греция
Дом
Municipality of Chania, Греция
Откройте для себя роскошную жизнь в нашем эксклюзивном многоквартирном доме, который должен …
$747,065
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$412,052
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Дом 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
NOWNUNDSCONSTRUCTION Представление главной разработки дизайнерских квартир для продажи в Ча…
$361,129
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Дом 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта прекрасная квартира на продажу в Ханье, Крит, расположена в центре города. Он имеет общу…
$210,357
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Дом 1 спальня в Municipality of Chania, Греция
Дом 1 спальня
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Это прекрасный Maisonette для продажи в Чании, Крит, расположенный в центре города, в нескол…
$346,065
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$401,208
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция Предлагаются квартиры с п…
$390,106
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Вилла 10 комнат в Municipality of Chania, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$394,535
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$403,070
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Параметры недвижимости в Ханье, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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