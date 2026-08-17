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Жилье в Municipality of Chersonissos, Греция

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Gouves Municipal Unit
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7 объектов найдено
Дом 5 спален в Лимин-Херсонису, Греция
Дом 5 спален
Лимин-Херсонису, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Эта роскошная вилла на продажу в Ираклионе, Крит расположен рядом с районом Херсониссос, отк…
$4,56 млн
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Дом 6 спален в Municipality of Chersonissos, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 420 м²
Имущественный код: HPS2460 - дом для продажи в Центре Херсонисос за 600 000 евро. Это 420 кв…
$690,512
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Дом в Коккини Хани, Греция
Дом
Коккини Хани, Греция
Эта потрясающая набережная вилла для продажи находится в Коккино Чани, Ираклион. Всего в нес…
$2,11 млн
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Вилла в Эпископи, Греция
Вилла
Эпископи, Греция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Предлагается к продаже вилла в Перфектуре Ретимно. Уникальная каменная вилла площадью 450 м2…
$1,76 млн
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Дом 5 спален в Лимин-Херсонису, Греция
Дом 5 спален
Лимин-Херсонису, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Эта роскошная вилла на продажу в Ираклионе, Крит расположен рядом с Херсониссосом, откуда от…
$3,40 млн
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Вилла в Эпископи, Греция
Вилла
Эпископи, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,77 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Skotino, Греция
Вилла
Skotino, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Вилла в Ираклионе, Крит, на участке площадью 265 кв.м., с частным бассейном и видом на море …
$134,382
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Типы недвижимости в Municipality of Chersonissos

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Chersonissos, Греция

с террасой
с видом на море
с бассейном
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