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Жильё в District of Chersonissos, Греция

Municipality of Gouve
3
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
€280,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в District of Chersonissos, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
€380,000
Таунхаус 1 спальня с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€159,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
€380,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
€70,000

Типы недвижимости в District of Chersonissos

дома

Параметры недвижимости в District of Chersonissos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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