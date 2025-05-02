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Жильё в Ierapetra Municipal Unit, Греция

квартиры
6
дома
21
27 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$73,256
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Таунхаус 2 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Продается таунхаус площадью 59 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$171,000
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Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажная вилла и 3 квартиры на первом этаже на участке в Кутсунари! Вилла площа…
$1,94 млн
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
$78,865
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
$198,839
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Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 312 м²
Количество этажей 1
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
$727,331
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 6 спальных ком…
$1,31 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 142 м²
Two beautiful villas 1000m from the sea. The properties are sold off plan, with a ready buil…
$770,238
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
$164,039
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 311 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 311 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$620,403
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$78,225
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
$217,676
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Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Продаются две студии на первом этаже площадью 25 кв.м каждая, в 4 км от города Иерапетра. Ка…
$85,500
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$109,884
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
$834,995
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Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 170 м²
For sale an under construction villa of 170sq.m with 770sq.m plot of exclusive usage. The vi…
$1,12 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 510 м²
For sale an under construction complex of 3 villas of 170sq.m each on 2.000sq.m plot. The vi…
$3,35 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 188 м²
Этаж 1/1
Трехэтажный дом имеет общую площадь 188 кв. м. На первом этаже в настоящее время располагает…
$366,257
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$279,421
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$435,844
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Вилла 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 142 м²
Two beautiful villas 2000m from the sea. The properties are sold off plan, with a ready buil…
$770,238
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$554,618
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
$110,931
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$95,227
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Таунхаус 2 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Продается таунхаус площадью 29 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$109,440
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Квартира 4 спальни в Иерапетра, Греция
Квартира 4 спальни
Иерапетра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Luxury penthouse apartment of 300 sq.m for sale on the coastal road of Ierapetra in Crete. T…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Ierapetra Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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