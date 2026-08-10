Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Сития
  4. Жилая

Жилье в Ситии, Греция

;
дома
5
6 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни
Сития, Греция
Количество спален 4
Площадь 378 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Сития, Греция
Квартира 2 спальни
Сития, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
$226,696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Сития, Греция
Вилла
Сития, Греция
Площадь 200 м²
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Коттедж в Сития, Греция
Коттедж
Сития, Греция
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет угловое распо…
$826,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Сития, Греция
Вилла
Сития, Греция
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Продается роскошная вилла – Сития, Крит Частный прибрежный комплекс роскошных домов О…
$2,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Сития, Греция
Вилла
Сития, Греция
Площадь 650 м²
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
$944,567
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти