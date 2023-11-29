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Жильё в Сития, Греция

3 объекта найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Сития, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Сития, Греция
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
€776,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Сития, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Сития, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м. в городе Сития, восточный Крит. Квартира расположена на…
€75,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сития, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€450,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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