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Жилье в Neapoli Municipal Unit, Греция

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дома
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13 объектов найдено
Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Площадь 250 м²
Продается вилла в Милатосе, Крит На тихом склоне холма недалеко от Милатоса расположена э…
$922,509
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Таунхаус в Милатос, Греция
Таунхаус
Милатос, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$106,264
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Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Количество спален 4
Площадь 114 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$315,249
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус в Милатос, Греция
Таунхаус
Милатос, Греция
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Продается таунхаус площадью 400 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
$1,77 млн
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Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Количество спален 3
Площадь 192 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$447,489
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Коттедж в Милатос, Греция
Коттедж
Милатос, Греция
Площадь 288 м²
For sale stone detached house with a total area of ​​288 sq.m. for ground floor and basement…
$885,531
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TekceTekce
Коттедж 2 спальни в Милатос, Греция
Коттедж 2 спальни
Милатос, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$324,695
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$369,372
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$377,827
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Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Продается – Роскошная вилла на пляже Милатос, Лассити, Крит Представляем виллу площадью …
$1,77 млн
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Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Площадь 78 м²
Продается вилла с видом на море в Милатосе, Крит В тихом уголке Крита, среди природы, рас…
$428,462
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Таунхаус в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$366,020
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Квартира 2 спальни в Милатос, Греция
Квартира 2 спальни
Милатос, Греция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$265,659
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Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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