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Жильё в Analipsi Municipal Unit, Греция

квартиры
5
7 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 216 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из гостиной, 2 к…
$523,259
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цокольн…
$167,443
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$170,209
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 154 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$261,630
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу: 🏝️ Спокойная квартира на курорте, на юго-востоке Крита, префектура …
$129,359
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$304,944
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 163 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
$261,630
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Analipsi Municipal Unit, Греция

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