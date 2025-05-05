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Жильё в Municipality of Agios Vasileios, Греция

дома
6
6 объектов найдено
Вилла в Пано Сактоурия, Греция
Вилла
Пано Сактоурия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Городской оазис на северном побережье Крита, в нескольких минутах от оживленного историческо…
$4,45 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Ано Родакино, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Ано Родакино, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$178,808
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Пано Сактоурия, Греция
Вилла
Пано Сактоурия, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Стильный дом, из которого днем ​​открывается завидный вид на сапфирово-синее море, а ночью —…
$1,73 млн
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Вилла в Мандрес, Греция
Вилла
Мандрес, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Вы можете стать первым владельцем этого нового современного дома. Построен в потрясающем мес…
$1,53 млн
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Вилла в Агиа Галини, Греция
Вилла
Агиа Галини, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Резиденция предлагает 305 квадратных метров жилой площади в уединенном и спокойном районе, и…
$1,73 млн
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Дом 4 комнаты в Плакиас, Греция
Дом 4 комнаты
Плакиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 508 м²
Географическое расположение Ретимно, между городами Ираклион и Ханья, а также небольшое расс…
$264,945
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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Vasileios, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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