ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
District of Malevizi
Жильё в District of Malevizi, Греция
дома
7
Очистить
7 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 6 спален
District of Malevizi, Греция
6
5
Эта вилла на продажу в Ираклионе расположена в безмятежной деревне Калесия, недалеко от пром…
€590,000
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Keramoutsi, Греция
6
340 м²
1
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
€590,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Мони, Греция
5
1
180 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€260,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Malevizi, Греция
3
3
172 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 172 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной ду…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Malevizi, Греция
11
5
500 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€850,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Keramoutsi, Греция
5
1
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Malevizi, Греция
4
1
130 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€220,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в District of Malevizi, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL