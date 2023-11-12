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Жильё в District of Malevizi, Греция

дома
7
7 объектов найдено
Дом 6 спален в District of Malevizi, Греция
Дом 6 спален
District of Malevizi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Эта вилла на продажу в Ираклионе расположена в безмятежной деревне Калесия, недалеко от пром…
€590,000
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Keramoutsi, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Keramoutsi, Греция
Комнаты 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
€590,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Мони, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Мони, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€260,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Malevizi, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Malevizi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 172 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной ду…
€500,000
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Malevizi, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Malevizi, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€850,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Keramoutsi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Keramoutsi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€750,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Malevizi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Malevizi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€220,000

Параметры недвижимости в District of Malevizi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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