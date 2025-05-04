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Жильё в Chersonisos Municipal Unit, Греция

Лимин-Херсонису
3
29 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Продаётся Дом с Большим Участком и Возможностью Дополнительного Строительства – Ано Херсонис…
$309,994
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Квартира 2 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Квартира 2 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 5
Предлагается к продаже: Квартира 37 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €139,000Площадь: 37…
$144,012
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
$518,429
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу уникальная новая роскошная резиденция площадью 330 м², которая была …
$2,20 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2/1
Продается роскошная вилла с частным бассейном, расположенная в престижном районе Херсониссос…
$2,24 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
$102,989
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 379 м²
Этаж -1/3
🌴 Продается: Непревзойденная роскошная вилла площадью 379 кв.м в Херсониссе, Крит Добро пожа…
$3,35 млн
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Вилла 10 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 10
Площадь 726 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу: две непревзойденные роскошные виллы на берегу моря площадью 379 кв.…
$5,81 млн
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Дом 5 спален в Лимин-Херсонису, Греция
Дом 5 спален
Лимин-Херсонису, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Эта роскошная вилла на продажу в Ираклионе, Крит расположен рядом с Херсониссосом, откуда от…
$2,75 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этаж 1/3
Продается: недавно построенная вилла площадью 147 м² на частном участке площадью 600 м² с ви…
$833,608
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Квартира 6 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагаются к продаже две отдельные квартиры в Херсониссосе. Обе квартиры 165м2, с видом на…
$128,722
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается - Новый Проект: Ваш Спокойный Уголок в Херсониссосе, Крит, ГрецияС радостью предст…
$486,027
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Квартира 3 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Квартира 3 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/5
Предлагается к продаже: Квартира 74 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €349,000Площадь: 74…
$364,266
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 253 м²
Количество этажей 1
Продается: Вилла с панорамным видом в порту Херсониссос, КритОткройте для себя настоящую жем…
$1,48 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$272,268
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажная вилла площадью 268 кв.м в районе Херсониссоса. Вилла име…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Предлагается к продаже: Квартира 59 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €279,000Площадь: 59…
$291,204
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу новая вилла на Крите. Вилла общей площадью 130 кв.м расположена на у…
$1,01 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается - Новый Проект: Ваш Спокойный Уголок в Херсониссосе, Крит, ГрецияС радостью предст…
$502,228
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 83 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной …
$406,016
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
Предлагается к продаже: Квартира 37 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €169,000Площадь: 37…
$176,393
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 347 м²
Этаж -1/3
🏡 Предлагается к продаже: Подземная вилла "IDILE" 347,85 м2 - роскошное проживание в Херсони…
$2,18 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$197,274
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Дом 5 спален в Лимин-Херсонису, Греция
Дом 5 спален
Лимин-Херсонису, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Эта роскошная вилла на продажу в Ираклионе, Крит расположен рядом с районом Херсониссос, отк…
$3,73 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$500,997
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла на Крите. Вилла площадью 280 кв.м построена на участке 2.000 к…
$2,24 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 1/3
Продается: недавно построенная вилла площадью 151 м² на частном участке площадью 600 м² с ви…
$894,040
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажувилла с частным бассейном 400 кв.м в муниципалитете Херсониссос. Вилл…
$921,866
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Вилла 6 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла в Херсониссосе, туристическом флагмане Крита.На данный момент в…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Chersonisos Municipal Unit

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Параметры недвижимости в Chersonisos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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