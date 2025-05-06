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Коттеджи с бассейном в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

Корфу
20
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
113
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
34
Municipal Unit of Loutraki Perachora
30
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7 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$1,81 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$660,964
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Katouna, Греция
Коттедж 4 комнаты
Katouna, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
$382,202
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$521,872
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
$615,270
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Компици, Греция
Коттедж 5 комнат
Компици, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$815,811
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Ano Loutro, Греция
Коттедж 5 комнат
Ano Loutro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$472,342
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
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