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Коттеджи в Врахатион, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
€330,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Vrachati near Korinth detached house of 210sq.m, partially furnished on a plot of 500sq.m. e…
€230,000
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