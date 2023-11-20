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Коттеджи в Municipal Unit of Ermioni, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ermioni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
€650,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ermioni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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