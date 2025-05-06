Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннес, Западная Греция и Ионические острова
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

Корфу
20
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
113
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
34
Municipal Unit of Loutraki Perachora
30
Показать больше
Коттедж Удалить
Очистить
129 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Мармаро, Греция
Коттедж 4 комнаты
Мармаро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$109,824
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$939,369
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 9 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of North Kynouria, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of North Kynouria, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 117 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$355,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$823,781
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Ливади, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ливади, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной …
$195,571
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$361,109
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 11 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 11 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Коттедж 5 комнат
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Ватос, Греция
Коттедж 1 комната
Ватос, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$670,530
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$574,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Скриперон, Греция
Коттедж 6 комнат
Скриперон, Греция
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$177,436
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Котт…
$553,184
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Като Долиана, Греция
Коттедж 6 комнат
Като Долиана, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 690 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$292,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$454,028
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Ватос, Греция
Коттедж 7 комнат
Ватос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 3 …
$443,591
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Барбати/Мпармпати, Греция
Коттедж 5 комнат
Барбати/Мпармпати, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$469,684
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Коккини, Греция
Коттедж 3 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 кла…
$417,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Спартилас, Греция
Коттедж 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…
$144,226
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Sparta, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sparta, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$166,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$422,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Katouna, Греция
Коттедж 4 комнаты
Katouna, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
$382,202
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Roupakia, Греция
Коттедж 7 комнат
Roupakia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$493,618
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 12 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 12 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из 3 спальных…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Sikyona, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$626,246
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Коттедж 7 комнат
Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$359,937
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Като Амфея, Греция
Коттедж 4 комнаты
Като Амфея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$104,374
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти