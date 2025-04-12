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Коттеджи в Municipal Unit of Kalavryta, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Калаврита, Греция
Коттедж 2 спальни
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
$283,783
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kalavryta, Греция

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1111 голосов