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Коттеджи в Laganas Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
$1,09 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Laganas Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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