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Коттеджи в Municipality of Nafplio, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$897,339
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Коттедж 3 спальни в Неа Тиринта, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа Тиринта, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$366,020
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Grekodom Development
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Коттедж в Дрепанон, Греция
Коттедж
Дрепанон, Греция
Площадь 272 м²
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія , рядом с городо…
$141,685
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 4 спальни в Неа Тиринта, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа Тиринта, Греция
Количество спален 4
Площадь 434 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 434 кв.м на полуострове Пелопоннес. Второй этаж состоит…
$590,354
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на горы
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Недорогая
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