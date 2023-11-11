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Коттеджи в Municipality of Trifylia, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с джакузи, элитную в Романос, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с джакузи, элитную
Романос, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 Bedrooms, 2…
€450,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном в Романос, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Романос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
€1,40 млн
Коттедж 5 комнат с furnishings в Врузес, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Врузес, Греция
Комнаты 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…
€220,000

Параметры недвижимости в Municipality of Trifylia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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