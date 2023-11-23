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Коттеджи в Калаврита, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Калаврита, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
€300,000
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