Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

;
Municipal Unit of Evrostina
3
Коттедж Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$448,669
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$2,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$761,551
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 133 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$531,319
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$212,528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Коттедж 4 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Площадь 304 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$861,917
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$755,654
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 285 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$625,776
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$425,055
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из 2…
$165,299
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти