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Коттеджи в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в смеющийся, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в смеющийся, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
смеющийся, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€1,90 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€550,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в смеющийся, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
смеющийся, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€550,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€300,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Lykoporia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€790,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в розовый, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
розовый, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€220,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Дервен, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Дервен, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€700,000

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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