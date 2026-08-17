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Коттеджи в Municipal Unit of Velos, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни
Velo, Греция
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 269 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$318,791
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Grekodom Development
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Коттедж 12 спален в Nerantza, Греция
Коттедж 12 спален
Nerantza, Греция
Количество спален 12
Площадь 510 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$1,06 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Velo Kokkoni village in Korinth, maisonette of 160sq.m. on a plot of 190 sq.m. excellent con…
$244,727
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It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж 6 спален в Velo, Греция
Коттедж 6 спален
Velo, Греция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$265,659
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 2
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$306,984
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 4 спальни в Nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 4
Площадь 128 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$377,827
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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