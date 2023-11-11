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Коттеджи в Municipal Unit of Velos, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€170,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в зерно, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в зерно, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€205,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Velo, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Velo, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
€175,000
Коттедж 12 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в зерно, Греция
Коттедж 12 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
зерно, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€900,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€270,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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