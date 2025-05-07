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Коттеджи в Kassopaia Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Касьопи, Греция
Коттедж 3 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$292,248
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Агницини, Греция
Коттедж 5 комнат
Агницини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$245,861
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$454,028
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Ниссаки, Греция
Коттедж 6 комнат
Ниссаки, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$771,195
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$422,716
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Калами, Греция
Коттедж 1 комната
Калами, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$357,261
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kassopaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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