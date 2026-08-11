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Коттеджи в Municipal Unit of Assos Lechaio, Греция

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Асос
5
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9 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Асос, Греция
Коттедж 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Lechaio village near Corinth, maisonette 107 sq.m. 3 levels raised ground floor - 1st & 2nd …
$186,458
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Коттедж 4 спальни в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
$314,649
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$306,984
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Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
$221,419
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$342,406
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 спальня в Асос, Греция
Коттедж 1 спальня
Асос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Kato Assos near Corinth, fully furnished maisonette 50 sq.m. 2 levels (ground floor & 1st fl…
$104,883
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Коттедж 3 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Assos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Kato Assos Corinthia - a home with soul. For sale a partly furnished detached house that rad…
$279,688
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Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
$139,844
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Коттедж 3 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Assos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Kato Assos village near Corinth, maisonette of 224 sq.m. 2 levels (raised ground floor) with…
$326,302
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos Lechaio, Греция

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