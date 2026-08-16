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Коттеджи в Municipal Unit of Aegio, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Temeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Temeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$439,224
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Коттедж в Temeni, Греция
Коттедж
Temeni, Греция
Площадь 450 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$566,740
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Grekodom Development
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Коттедж в Temeni, Греция
Коттедж
Temeni, Греция
Площадь 191 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 191 кв.м на Западном Пелопоннесе. У объекта есть солн…
$531,319
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Коттедж 2 спальни в Temeni, Греция
Коттедж 2 спальни
Temeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$295,177
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Aegio, Греция

с видом на горы
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