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Коттеджи в Пиргос, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната с furnishings в Ластейка, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Ластейка, Греция
Комнаты 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Агиос Иоаннис, муниципалитета города Пиргос. На большом участке п…
€690,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Границейка, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€165,000

Параметры недвижимости в Пиргос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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