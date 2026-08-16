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Коттеджи в Municipal Unit of Paralia, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$141,685
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Коттедж 6 спален в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из о…
$531,319
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 5
Площадь 352 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$3,78 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Paralia, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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