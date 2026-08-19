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Коттеджи в Municipal Unit of Sikyona, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Кьятон, Греция
Коттедж 4 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 4
Площадь 367 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$708,425
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Коттедж 2 спальни в Кьятон, Греция
Коттедж 2 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
$206,624
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Коттедж 3 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$354,213
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Коттедж 3 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$365,621
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$326,166
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$649,390
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$649,390
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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