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Коттеджи в Municipal Unit of Sikyona, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Кьятон, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Кьятон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€290,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Проходить, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Проходить, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€600,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Велина, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Велина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€100,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Кьятон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Кьятон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 211 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

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с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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