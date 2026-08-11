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Коттеджи в Коринфе, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$791,075
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$330,598
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$519,512
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 251 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 251 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$815,416
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Коринфе, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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