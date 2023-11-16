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Коттеджи в Municipal Unit of Evrostina, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Lykoporia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€790,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в розовый, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
розовый, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€220,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Дервен, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Дервен, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€700,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evrostina, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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