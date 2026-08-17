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Коттеджи в Municipal Unit of Solygeia, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$743,846
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Коттедж 7 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 7
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$531,319
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$649,390
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$425,181
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 247 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$442,654
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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