Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Gortynia
  5. Коттеджи

Коттеджи в Municipality of Gortynia, Греция

Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж с Back yard Garden в Stavrodromi, Греция
Коттедж с Back yard Garden
Stavrodromi, Греция
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Arkadia: Tropaia 120 Sq.m., Ground floor Floor, B…
€50,000
Оставить заявку
Коттедж в Stavrodromi, Греция
Коттедж
Stavrodromi, Греция
Площадь 240 м²
€50,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Municipality of Gortynia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти