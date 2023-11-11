Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Патры
  5. Коттеджи

Коттеджи в Патры, Греция

Коттедж В архив
Очистить
8 объектов найдено
Коттедж 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€390,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Charam, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Charam, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€400,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€800,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€140,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€3,20 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€750,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Mpalas, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Mpalas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 74 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€120,000
Коттедж 7 спален с furnishings в Skioessa, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€110,000

Параметры недвижимости в Патры, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти