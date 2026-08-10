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Коттеджи в Спате, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж в Спата, Греция
Коттедж
Спата, Греция
Площадь 1 400 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 1400 кв.м в Аттике. Коттедж имеет угловое расположени…
$2,24 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Спата, Греция
Коттедж 5 спален
Спата, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$743,846
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Спата, Греция
Коттедж
Спата, Греция
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$987,913
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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