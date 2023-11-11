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Коттеджи в Спата, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 1 комната с furnishings в Pikermi, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€870,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pikermi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€420,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pikermi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€1,10 млн
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€500,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pikermi, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€600,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Спата, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Спата, Греция
Комнаты 1
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Спата. -На первом этаже расположены: …
€295,000
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