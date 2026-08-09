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Коттеджи в Рафине, Греция

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13 объектов найдено
Коттедж 8 спален в Рафина, Греция
Коттедж 8 спален
Рафина, Греция
Количество спален 8
Площадь 370 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 370 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$814,689
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Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$590,354
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Коттедж 1 спальня в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 249 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 249 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одного санузла, од…
$507,705
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 9 спален в Рафина, Греция
Коттедж 9 спален
Рафина, Греция
Количество спален 9
Площадь 500 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,17 млн
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Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$619,872
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Коттедж 4 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 4 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванн…
$625,776
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Коттедж 8 спален в Рафина, Греция
Коттедж 8 спален
Рафина, Греция
Количество спален 8
Площадь 260 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$1,05 млн
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Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$968,181
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Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 505 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$708,425
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Коттедж 1 спальня в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$2,60 млн
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Коттедж 3 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 3 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной. …
$531,319
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Коттедж 6 спален в Рафина, Греция
Коттедж 6 спален
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 175 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$531,319
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Коттедж 6 спален в Рафина, Греция
Коттедж 6 спален
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 360 м²
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Рафине Добро пожаловать в не…
$822,647
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