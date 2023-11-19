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Коттеджи в Рафина, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€2,20 млн
Коттедж 5 спален с furnishings в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 372 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€450,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной. …
€450,000
Коттедж 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€990,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на …
€140,000
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