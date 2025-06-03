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Коттеджи в Municipality of Zografos, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Zografos, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Zografos near the center of Athens, maisonette of 98sq.m. 2 levels 5th-6th floor in excellen…
$335,382
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Zografos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Zografos near the center of Athens, maisonette of 86 sq.m. 4th-5th floor in good condition, …
$171,646
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Параметры недвижимости в Municipality of Zografos, Греция

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